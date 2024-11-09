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На дорогах Башкирии за сутки задержали 45 пьяных водителей

В ГАИ Башкирии подвели итоги массовых рейдов на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 8 ноября, на дорогах Башкирии прошли массовые и сплошные проверки водителей. Как сообщают в региональном ГАИ, сотрудники дорожной полиции за сутки остановили и задержали 45 автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения.

По данным ГАИ, пятерым из задержанных грозит уголовная ответственность — они повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

Как сообщают в Минтрансе Башкирии со ссылкой на дорожную полицию, всего за сутки на дорогах республики произошло семь ДТП в которых пострадали 7 человек и один погиб.

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