Красноярская разработчица игр вышла в финал всероссийского конкурса

«Финал конкурса для меня — это возможность влиться в геймдев. Обожаю компьютерные игры с самого детства, а как стала старше — сразу заинтересовалась разработкой. Ближе всего мне концепт-арт и UX/UI-дизайн, поэтому моя цель — найти единомышленников, с которыми можно создать интересный визуальный проект», — прокомментировала она.
Всего на конкурсе в нынешнем сезоне соревновались 278 игровых проектов. В финал вышло 44 из них, в том числе 11 по номинации «Спорт и киберспорт», где и участвовала Максимова. Она представляла свою игру Dummies' Bizarre Adventures: Through Time And Space.
Финал назначен на 28 ноября — 2 декабря.
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