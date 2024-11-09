Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская разработчица игр вышла в финал всероссийского конкурса

КРАСНОЯРСК, 9 ноября, ФедералПресс. Красноярка Юлия Максимова с командой Dummy Games попала в финал Всероссийского конкурса «Начни игру». Состязание проводится в рамках национального проекта «Образование», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Финал конкурса для меня — это возможность влиться в геймдев. Обожаю компьютерные игры с самого детства, а как стала старше — сразу заинтересовалась разработкой. Ближе всего мне концепт-арт и UX/UI-дизайн, поэтому моя цель — найти единомышленников, с которыми можно создать интересный визуальный проект», — прокомментировала она.

Всего на конкурсе в нынешнем сезоне соревновались 278 игровых проектов. В финал вышло 44 из них, в том числе 11 по номинации «Спорт и киберспорт», где и участвовала Максимова. Она представляла свою игру Dummies' Bizarre Adventures: Through Time And Space.

Финал назначен на 28 ноября — 2 декабря.

Ранее министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин в интервью «ФедералПресс» рассказал о значении сферы IT для региона.

связь