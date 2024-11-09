Красноярская разработчица игр вышла в финал всероссийского конкурса

«Финал конкурса для меня — это возможность влиться в геймдев. Обожаю компьютерные игры с самого детства, а как стала старше — сразу заинтересовалась разработкой. Ближе всего мне концепт-арт и UX/UI-дизайн, поэтому моя цель — найти единомышленников, с которыми можно создать интересный визуальный проект», — прокомментировала она.