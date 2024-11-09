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В Кстове скончался детский тренер по хоккею Сергей Лязаев

В Кстове на 48-ом году жизни скончался детский тренер по хоккею Сергей Лязаев. Его не стало 8 ноября, сообщили в группе Спортивной школы № 1 в соцсетях.

Источник: Спортивная школа №1 во Вконтакте

Прощание с нижегородцем состоится 10 ноября в Кстове.

«Мы будем помнить его не только как тренера, но и как замечательного человека, чья доброта и щедрость души не оставляли равнодушными никого! В эти тяжелые минуты мы выражаем соболезнования его семье и близким. Пусть светлая память о Сергее Александровиче живет в наших сердцах, а его уроки продолжат жить в тренерской практике и в жизни всех, кого он касался», — написали руководители школы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончался известный тренер, заслуженный работник физической культуры РФ из Нижнего Новгорода Борис Мартынов. Его не стало 4 ноября.