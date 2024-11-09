В Кстове скончался детский тренер по хоккею Сергей Лязаев

«Мы будем помнить его не только как тренера, но и как замечательного человека, чья доброта и щедрость души не оставляли равнодушными никого! В эти тяжелые минуты мы выражаем соболезнования его семье и близким. Пусть светлая память о Сергее Александровиче живет в наших сердцах, а его уроки продолжат жить в тренерской практике и в жизни всех, кого он касался», — написали руководители школы.