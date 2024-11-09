«Вскрыть планируется в 2047 году». В Пинске на открытии нового мурала заложили капсулу с посланием для молодежи

Капсулу с посланием для молодежи заложили при открытии нового мурала в Пинске, пишет БелТА.
В сообщении говорится, что мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» появился в Пинске в момент проведения республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Новый арт-объект украсил стену многоэтажки, расположенной на улице Брестской.
Уточняется, что во время проведения мероприятия была заложена капсула с посланием для молодежи. Вскрыть ее планируется в 2047 году, когда будет праздноваться 950-летие Пинска.
— Думаю, молодежи в будущем будет интересно прочесть, что же им написали предшественники в прошлом, — уточнила секретарь ЦК БРСМ Кристина Сорока.
По ее словам, в послание ребята Брестской области вложили свои эмоции. Она уточнила, в момент создания послания были споры, из-за чего оно переписывалось. Сорока обратила внимание на то, что документ довольно серьезный.
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