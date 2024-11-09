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Летучие мыши облюбовали два района Минска

Ученый назвал два минских района, где чаще всего находят летучих мышей.

Источник: Комсомольская правда

Летучие мыши облюбовали два района Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил основатель центра «КажанПолiс» и старший научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Алексей Шпак.

Он уточнил, что каждую зиму единственный в Беларуси центр реабилитации рукокрылых принимает около 100−150 особей летучих мышей. Шпак заметил, что их привозят со всей Беларуси.

— Что касается столицы, то здесь чаще всего мышек везут из новостроек «Минск Мира» и «Маяка Минска». Любят крылатые в высотках селиться, — акцентировал внимание основатель центра «КажанПолiс».

По его словам, белорусские виды летучих мышей давно и довольно хорошо смогли приспособиться к жизни в городах. Специалист уточнил, что они селятся в щелях между бетонными перекрытиями, полостями за обшивками балконов.

— Из-за передних конечностей, превращенных природой в крылья, классические гнезда и убежища построить они не могут, — подчеркнул Шпак.

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