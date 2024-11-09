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Сити-менеджер Ростова попросил жителей города не мусорить на улицах

Почти 400 млн рублей потратили в Ростове-на-Дону на вывоз стихийных мусорок.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко попросил жителей города соблюдать чистоту на улицах. Пост об этом сити-менеджер опубликовал в своем телеграм-канале.

— Прошу бережно относиться к нашему городу, не пользоваться услугами «серых возчиков» и выбрасывать мусор только в специально отведенных для этих целей местах, — написал Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации отметил, что в 2024 году на вывоз стихийных мусорок из бюджета потратили почти 400 млн рублей.

— Между тем, мы могли бы направить эти деньги на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ, — отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, с начала года в Ростове-на-Дону собрали и вывезли более 400 тысяч кубометров отходов. При этом за весь прошлый год показатель был ниже — немногим более 380 тысяч кубометров.

По данным властей, основные причины стихийных свалок: недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность «серых возчиков» и легкомысленность некоторых ростовчан.

Администрация уже обратилась в минЖКХ области с просьбой об изменений соглашения с региональным оператором, чтобы отходы вывозились не реже одного раза в двое суток, независимо от температуры воздуха.