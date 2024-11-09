В Перми запустили движение по путепроводу на шоссе Космонавтов

В Перми завершили первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов — в районе «Пермь Экспо». Сейчас запустили движение транспорта по путепроводу на шоссе Космонавтов. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.