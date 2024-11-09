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В Перми запустили движение по путепроводу на шоссе Космонавтов

Завершили первый этап строительства развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов.

Источник: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Перми завершили первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов — в районе «Пермь Экспо». Сейчас запустили движение транспорта по путепроводу на шоссе Космонавтов. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Протяженность нового четырехполосного путепровода составляет 150 метров. Он позволит соединить две оживленных части краевой столицы единой транспортной развязкой. Открытие нового участка дороги сделает поездки жителей более комфортными и безопасными.

В рамках первого этапа провели реконструкцию шоссе Космонавтов от Плеханова до Подгорной, проложили участок дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Полевой и обновили трамвайные линии и участок дороги по улице Столбовой.

Впереди строителям предстоит возвести мост через реку Данилиха и завершить строительство участка дороги по улице Крисанова. Общая длина новой магистрали составит 2,3 километра.