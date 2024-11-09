Почему Трамп был возмущен увиденным в СССР и отказался строить Trump Tower в Москве и Ленинграде

«Я всегда думал о проблеме ядерной войны; это очень важная часть моих мыслей. Это окончательная, окончательная катастрофа, самая большая проблема этого мира, и никто не сосредотачивается на ее сути. Это немного похоже на болезнь. Люди не верят, что заболеют, пока не заболеют. Никто не хочет об этом говорить. Я считаю, что ~величайшая из всех глупостей — это вера людей в то, что этого никогда не произойдет, потому что все знают, насколько это будет разрушительно, поэтому никто не использует оружие. Что за чушь!~».