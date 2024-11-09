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Гандбольный клуб «Воронеж» прекратил существование

11 ноября «бобры» направят в Федерацию гандбола России письмо о снятии команды с Суперлиги.

Источник: Комсомольская правда

Гандбольный клуб «Воронеж» в связи с отсутствием средств прекращает свое существование. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила пресс-служба «бобров». 11 ноября клуб отправит в Федерацию гандбола России письмо о снятии команды с Суперлиги-2024/25.

— Тренерский, медицинский, административный штабы и игроки покинули «Воронеж».

уточнили в клубе

Напомним, что 23 октября «бобры» поставили ультиматум руководству области, мол, или даете деньги на погашение долгов по зарплате, или мы расходимся. В итоге, велик шанс, что клуб все же уйдет в небытие.

По крайней мере, в стане «Воронежа» царят пессимистические настроения.

— Еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет, — подытожили в ГК «Воронеж».