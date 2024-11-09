Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер утонул в мелиоративном канале под Лидой

МЧС сказало про утонувшего в мелиоративном канале пенсионера в Лидском районе.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер утонул в мелиоративном канале под Лидой. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что в пятницу, 8 ноября примерно в 09.09 спасателям поступила информация про обнаружение пенсионера в мелиоративном канале, который находится в деревне Гуды Лидского района. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело мужчины 1954 года рождения.

Ранее таможня Беларуси нашла в фуре 20 тонн груш, прикрытых коробками с чипсами.

Кстати, милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram: «Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер».

Мы писали, что в Витебске пенсионерка перевела 18 000 рублей аферистам, сказавшим про взлом банковских баз.