Пенсионер утонул в мелиоративном канале под Лидой. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении говорится, что в пятницу, 8 ноября примерно в 09.09 спасателям поступила информация про обнаружение пенсионера в мелиоративном канале, который находится в деревне Гуды Лидского района. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело мужчины 1954 года рождения.
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