Пенсионер утонул в мелиоративном канале под Лидой

В сообщении говорится, что в пятницу, 8 ноября примерно в 09.09 спасателям поступила информация про обнаружение пенсионера в мелиоративном канале, который находится в деревне Гуды Лидского района. Сотрудники МЧС извлекли из воды тело мужчины 1954 года рождения.