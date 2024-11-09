Хабаровский «Амур» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга

В Хабаровске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду «Платинум Арены» «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист», которому в итоге уступил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед игрой «тигры» в турнирной таблице занимали последнее место во всей лиге КХЛ, «Автомобилист» — второй в Восточной конференции и шестой среди всех команд, поэтому ни для кого не стало сюрпризом поражение дальневосточников.
Однако перед матчем могла сложиться интрига. В СМИ появилась информация, что хабаровский клуб может возглавить экс-главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин, екатеринбургскую же команду возглавляет Николай Заварухин — его двоюродный брат. Впрочем, без некоего символизма тоже не обошлось: «Автомобилист» — родная команда ушедшего недавно в отставку главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова.
В самом начале хабаровчане получили возможность забить в большинстве, но в очередной раз не воспользовались этим шансом. А на седьмой минуте уральцы уже в полном составе поразили ворота Дмитрия Лозебникова и тут же во второй раз дали возможность «Амуру» реализовать лишнего, и снова безрезультатно. И только лишь третье большинство хабаровчане смогли реализовать: за 13 секунд до сирены ворота гостей пробил Александр Гальченюк. На перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1, но при этом «Амур» ровно в три раза перебросал екатеринбуржцев — 36:12.
Во втором периоде хабаровчане снова получили возможность реализовать лишнего игрока, и снова ее упустили. При этом, как ни странно, «Амур» до сих пор является лидером КХЛ по заброшенным шайбам не в большинстве, а в меньшинстве. Затем хабаровчане дважды нарушили правила, и уже им пришлось обороняться вчетвером, что, соответственно, принесло свои плоды «Автомобилисту», и он забил гол, хоть и не в большинстве, когда был наказан Александр Гальченюк, а через несколько секунд после его выхода на площадку. При счете 1:2 команды отправились на второй перерыв.
В самом начале последнего игрового отрезка команды обменялись удалениями и поиграли в формате «4 на 4», что не привело к набранным очкам. Но на 47-й минуте на скамейку штрафников отправился Семен Кизимов из «Автомобилиста», снова подарив шанс «Амуру», однако именно уральцы, находясь в меньшинстве, в третий раз пробили ворота хабаровчан.
За пять минут до финальной сирены капитан «тигров» Евгений Грачев сумел реализовать очередное большинство и сократить разрыв, доведя счет на табло до 2:3, однако это была последняя шайба в игре, и «Амур» потерпел 11-е поражение подряд.
Следующую игру «Амур» проведет на льду «Платинум Арены» 11 ноября, а соперником хабаровчан станет челябинский «Трактор».