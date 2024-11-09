Хабаровский «Амур» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Во втором периоде хабаровчане снова получили возможность реализовать лишнего игрока, и снова ее упустили. При этом, как ни странно, «Амур» до сих пор является лидером КХЛ по заброшенным шайбам не в большинстве, а в меньшинстве. Затем хабаровчане дважды нарушили правила, и уже им пришлось обороняться вчетвером, что, соответственно, принесло свои плоды «Автомобилисту», и он забил гол, хоть и не в большинстве, когда был наказан Александр Гальченюк, а через несколько секунд после его выхода на площадку. При счете 1:2 команды отправились на второй перерыв.