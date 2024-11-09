На Башкирию надвигается сильный ветер и ледяной дождь

В госкомитете Башкирии по ЧС со ссылкой на Башгидрометцентр сообщают, что прогнозируется отложение мокрого снега на проводах и деревьях, метель, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер западный 9−14 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 17−22 метров в секунду. Ветер с порывами до 17 м/с сохранится и завтра днем. Температура воздуха ночью и днем составит −3, +2.