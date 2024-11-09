На Башкирию надвигается сильный ветер и ледяной дождь

В предстоящее воскресенье, 10 ноября, в Башкирии ожидается резкая перемена погоды. По данным метеорологов, на территории республики прогнозируется облачная погода, дождь и мокрый снег, переходящий в снег, местами до умеренного. В отдельных районах пройдет ледяной дождь.
В госкомитете Башкирии по ЧС со ссылкой на Башгидрометцентр сообщают, что прогнозируется отложение мокрого снега на проводах и деревьях, метель, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер западный 9−14 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 17−22 метров в секунду. Ветер с порывами до 17 м/с сохранится и завтра днем. Температура воздуха ночью и днем составит −3, +2.
Синоптики предупреждают автомобилистов об ухудшении видимости на дорогах. При осадках она составит 500−1000 метров ночью и утром в дымке 2−4 км.
В Уфе ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег. Местами в башкирской столице прогнозируется гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер будет западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью и днем в воскресенье, 10 ноября, температура воздуха составит 0, +2.
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