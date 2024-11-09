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В Самаре заберут 15 квартир у собственников в доме у Безымянского рынка

Власти Самары изымут земельный участок на улице Калинина для муниципальных нужд.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары приняли решение изъять земельный участок на улице Калинина, 16а, для муниципальных нужд. Этот участок расположен в Промышленном районе рядом с Безымянским рынком. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

— Изъятию подлежит земельный участок площадью 494 кв. м и расположенные в доме жилые и нежилые помещения, — говорится в постановлении мэрии.

Так, жилья лишатся собственники 15 квартир. Сам дом признан аварийным и подлежит сносу. Департамент управления имуществом Самары должен в течение 10 дней направить собственникам копии постановления, после чего с ними проведут переговоры, чтобы обсудить условия переселения. Все жильцы дома будут расселены в связи с принятым решением.