В Самаре заберут 15 квартир у собственников в доме у Безымянского рынка

Так, жилья лишатся собственники 15 квартир. Сам дом признан аварийным и подлежит сносу. Департамент управления имуществом Самары должен в течение 10 дней направить собственникам копии постановления, после чего с ними проведут переговоры, чтобы обсудить условия переселения. Все жильцы дома будут расселены в связи с принятым решением.