В Самаре заберут 15 квартир у собственников в доме у Безымянского рынка

Власти Самары приняли решение изъять земельный участок на улице Калинина, 16а, для муниципальных нужд. Этот участок расположен в Промышленном районе рядом с Безымянским рынком. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
— Изъятию подлежит земельный участок площадью 494 кв. м и расположенные в доме жилые и нежилые помещения, — говорится в постановлении мэрии.
Так, жилья лишатся собственники 15 квартир. Сам дом признан аварийным и подлежит сносу. Департамент управления имуществом Самары должен в течение 10 дней направить собственникам копии постановления, после чего с ними проведут переговоры, чтобы обсудить условия переселения. Все жильцы дома будут расселены в связи с принятым решением.