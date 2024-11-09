«По моей информации, у вас есть более 10 нелегальных точек с игровыми автоматами»: российский борец с нелегальными казино Артем Горбачев готовится к масштабному рейду в Омске

Имя общественника Артема Горбачева из Екатеринбурга организаторам подпольных казино известно хорошо. Ловит он их, что называется, на живца: находит точку, играет сам, а потом вызывает наряд полиции. По городам ездит на собственные средства, часто на свои же нанимает грузовые машины и рабочих с болгарками, чтобы тут же прикрыть лавочку и вывести «одноруких бандитов». Несколько дней назад Артем побывал в Омске. Об итогах своего рейда и дальнейших планах в нашем городе он рассказал «КП-Омск».