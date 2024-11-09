«По моей информации, у вас есть более 10 нелегальных точек с игровыми автоматами»: российский борец с нелегальными казино Артем Горбачев готовится к масштабному рейду в Омске

Имя общественника Артема Горбачева из Екатеринбурга организаторам подпольных казино известно хорошо. Ловит он их, что называется, на живца: находит точку, играет сам, а потом вызывает наряд полиции. По городам ездит на собственные средства, часто на свои же нанимает грузовые машины и рабочих с болгарками, чтобы тут же прикрыть лавочку и вывести «одноруких бандитов». Несколько дней назад Артем побывал в Омске. Об итогах своего рейда и дальнейших планах в нашем городе он рассказал «КП-Омск».
Разведка боем.
«Информацию о нелегальных казино передают сами жители, пишут мне “ВКонтакте”, — говорит он. — Об Омске речь заходила уже давно, но в первый раз в вашем городе я ничего не нашел. Сейчас повезло больше».
Омичи написали активисту о том, что в нашем городе якобы действует более десяти подпольных залов с игровыми автоматами, но — без конкретных адресов. Горбачев приехал на удачу, вызвал к железнодорожному вокзалу такси и прямо спросил у водителя: где можно поиграть? Тот отвез его на Левый берег, на проспект Комарова, 12.
«Игровой автомат прямо у самого входа стоял. Я сыграл, снял все на камеру, потом вызвал сотрудников полиции, — рассказывает Артем. — Работники заведения, которые в тот момент там были, естественно, заявили, что знать не знают, что это за автомат и чей он. Мол, какие-то люди пришли, поставили его и ушли».
Терминал стоял у самого входа. Фото предоставлено Артемом Горбачевым.
Как сообщили «КП-Омск» в полиции, игровой терминал изъят. По данному факту проводится проверка, устанавливается собственник этого имущества.
Автомат изъяли и увезли. Фото предоставлено Артемом Горбачевым Жена переживает, но понимает.
«Воспитывался в детском доме, сам бывший игроман, играл по страшному! Однажды выиграл очень крупную сумму денег, а в итоге меня сильно избили, не отдав выигрыш. Так я понял, какое это на самом деле зло, и решил с казино и игровыми автоматами бороться», — рассказывает о себе Артем.
Свою войну 39-летний Артем Горбачев ведет с 2018 года, на его счету сотни закрытых игровых точек. Женат, воспитывает двоих детей. На жизнь зарабатывает продажами автомобильных аудиосистем, участвует в соревнованиях по автозвуку.
Автозвук для Артема — и хобби, и работа. Фото предоставлено Артемом Горбачевым.
По словам Артема, жена на то, что на общественную деятельность тратится семейный бюджет, не обижается, а вот за мужа переживает — активисту не раз поступали угрозы.
«Организаторы подпольных казино чувствуют себя в безопасности, потому что есть случаи, когда их крышуют сотрудники полиции. К примеру, подобное случилось в Новосибирске. Долгое время по какой-то причине не закрывалось подпольное казино в Тобольске, хотя о нем уже все знали. Вообще, я так скажу — когда в городе долгое время действует точка, которую никто не закрывает, это уже повод задуматься».
Сворачивать общественную деятельность Артем не собирается;
«Жена хоть и переживает, но понимает, как это важно. Потому что игромания — это как наркотик. Люди проигрывают из дома все, проигрывают машины и квартиры, теряют семью».
Как рассказал Артем Горбачев, в наш город он планирует вернуться еще раз:
«Я надеюсь, что люди, которые написали мне о 10 игровых залах в Омске, увидев первый результат, сообщат конкретные адреса. И если факты подтвердятся, я добьюсь, чтобы их закрыли».