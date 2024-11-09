Кто издевается над школьниками: В Молдове 80 процентов детей проходят через унизительный буллинг

За первые пять месяцев этого года было зарегистрировано более 600 случаев буллинга и кибербуллинга в молдавских школах, сообщила начальник юридического отдела Минобразования Родика Брагуца:
«Если говорить о физическом буллинге, то его проявления более заметны или оставляют следы, в отличие от социального буллинга, который может длиться долго. У нас нет определенного профиля жертвы: любой может стать целью, любой может проявить себя как агрессор, и нет гарантии, что кто-то не станет свидетелем подобных действий. Когда происходят такие случаи, всем участникам нужно оказать помощь. Если мы не вмешаемся, есть риск обострения конфликта».
«По данным статистики, 80% детей в РМ страдают от буллинга, будь то в качестве жертв, агрессоров или свидетелей. Первые признаки — это пропуски занятий, уход из школы, тревожность, изоляция, физическое состояние детей», цитирует психолога Парасковью Топадэ primulinmd.