Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 10 ноября в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, а также слабый гололед. Ветер окажется неустойчивый слабый. Ночью температура воздуха составит от −4 градусов по юго-западной части и до +4 градусов по северо-востоку Беларуси. В дневные часы будет от +3 до +8 градусов.
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