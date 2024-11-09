Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября в воскресенье

Согласно прогнозу синоптиков, 10 ноября в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, а также слабый гололед. Ветер окажется неустойчивый слабый. Ночью температура воздуха составит от −4 градусов по юго-западной части и до +4 градусов по северо-востоку Беларуси. В дневные часы будет от +3 до +8 градусов.