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Хирурги волгоградской больницы № 25 спасли пациента с гангреной

Хирурги 25-й больницы Волгограда провели совместную сложную операцию, в результате которой уберегли ногу пациента от ампутации.

Источник: облздрав 34 t.me

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в октябре этого года в отделение сердечно-сосудистой хирургии медучреждения поступил пациент с нарушением кровообращения правой нижней конечности в стадии начинающейся гангрены.

В 2007 году пациент уже перенес успешную операцию на этой ноге. Однако сейчас шансы на реконструктивную хирургическую операцию на сосудах правой нижней конечности оказались полностью исчерпаны — пациенту грозила ампутация.

К счастью, врачам удалось сохранить ногу пациента. В результате совместной работы двух хирургических служб — открытой сосудистой и рентгенэндоваскулярной, пациенту удалили препятствующее кровотоку образование, провели еще ряд необходимых вмешательств в установленный ранее сосудистый протез и полностью восстановили кровообращение в правой нижней конечности, которое помогло избежать ампутации ноги.

медицина