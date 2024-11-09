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Уфимцев предупредили об ухудшении погоды

Уфимцев предупредили об ухудшении погоды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 54% 764 мм рт. ст. +15°
Источник: Башинформ

В Уфе в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода, дождь и мокрый снег, а также местами гололед, отложение осадков на проводах и снежный накат. Об этом предупреждает УГЗ столицы.

«Ветер западный 9−14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,+2°. Соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью проходите мимо домов, деревьев, хрупких конструкций и заборов и не паркуйте там автомобили», — отметили в ведомстве.

Ранее психолог дала советы, как легче пережить смену времен года.