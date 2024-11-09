Останки участника Великой Отечественной войны передали семье в Усолье-Сибирском

— В этом году поисковики региона выезжали в Волгоградскую и Белгородскую области, в экспедициях участвовало 65 человек. В местах боев найдены останки 29 воинов. Благодарю всех, кто принимает участие в этой траурной церемонии. Именно так сохраняется память и передается из поколения в поколение, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.