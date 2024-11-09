Останки участника Великой Отечественной войны передали семье в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском прошел митинг, во время которого семье участника Великой Отечественной войны передали его осанки и личные вещи. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Церемония передачи останков прошла на Мемориале Памяти. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Илья Антонов во время войны был радистом 114 стрелковой дивизии, погиб в 23 года. Его останки нашли только 18 августа 2024 при проведении поисковых работ на территории деревни Михалкино Старорусского района Новгородской области. После поисковый отряд из Приангарья нашел родственников погибшего бойца.
Мужчина во время войны был радистом 114 стрелковой дивизии Пресс-служба правительства Иркутской области.
— В этом году поисковики региона выезжали в Волгоградскую и Белгородскую области, в экспедициях участвовало 65 человек. В местах боев найдены останки 29 воинов. Благодарю всех, кто принимает участие в этой траурной церемонии. Именно так сохраняется память и передается из поколения в поколение, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Церемония передачи останков прошла на Мемориале Памяти усольчанам, павшим в боях за свободу и независимость Родины (Вечный огонь). В этом году провели его капитальный ремонт.
Кстати, каждый год министерство по молодежной политике помогает покупать билеты участником отряда, чтобы они могли ездить в поисковые экспедиции. Так, в 2024 году на поддержку выделили более 1,7 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кубок губернатора Иркутской области по КВН второй раз прошел в регионе.