В Ростовской области ожидаются перебои телерадиосигнала с 11 по 15 ноября

В нескольких районах Ростовской области с 11 по 15 ноября 2024 года будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Чаще всего под отключения должен попадать поселок Конезавод имени Буденного. Предупреждение об этом опубликовано на сайте РТРС.