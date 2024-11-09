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В Ростовской области ожидаются перебои телерадиосигнала с 11 по 15 ноября

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевидения и радио.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких районах Ростовской области с 11 по 15 ноября 2024 года будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Чаще всего под отключения должен попадать поселок Конезавод имени Буденного. Предупреждение об этом опубликовано на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются в следующих населенных пунктах:

11 ноября:

Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;

поселок Чертково (Чертковский район) с 11 до 17 часов;

12 ноября:

Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;

13 ноября:

хутор Керчик-Савров (Октябрьский район) с 11 до 17 часов;

Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;

14 ноября:

Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;

15 ноября:

Конезавод имени Буденного (Сальский район) c 10:35 до 17 часов;

поселок Тарасовский (Тарасовский район) с 11 до 17 часов.

Специалисты собираются провести профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все действия согласованы с вещателями. Некоторые работы могут отменить или перенести, если будет неподходящая погода.