В Ростовской области ожидаются перебои телерадиосигнала с 11 по 15 ноября

В нескольких районах Ростовской области с 11 по 15 ноября 2024 года будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Чаще всего под отключения должен попадать поселок Конезавод имени Буденного. Предупреждение об этом опубликовано на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются в следующих населенных пунктах:
11 ноября:
Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;
поселок Чертково (Чертковский район) с 11 до 17 часов;
12 ноября:
Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;
13 ноября:
хутор Керчик-Савров (Октябрьский район) с 11 до 17 часов;
Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;
14 ноября:
Конезавод имени Буденного (Сальский район) с 10:35 до 17 часов;
15 ноября:
Конезавод имени Буденного (Сальский район) c 10:35 до 17 часов;
поселок Тарасовский (Тарасовский район) с 11 до 17 часов.
Специалисты собираются провести профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все действия согласованы с вещателями. Некоторые работы могут отменить или перенести, если будет неподходящая погода.