Новосибирская область отметила в Москве праздник День Сибири

Артисты театра «Красный факел» представили зрителям спектакли «Мертвые души» и «Бесы». В числе почетных зрителей были первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, член Совета по культуре и искусству при Президенте России Вячеслав Стародубцев, народный артист России Вадим Репин, а также представители медиа и деятели культуры.