Новосибирская область отметила в Москве праздник День Сибири

В Москве прошел праздничный день, посвященный Сибири, в рамках которого Новосибирская область представила обширную культурную программу. В ходе мероприятия были освещены ключевые культурные события региона, а также состоялись постановки театра «Красный факел».
Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, торжественное событие прошло в Государственном Театре Наций. Министр культуры региона Юлия Шуклина подчеркнула, что сибирский характер сформировал уникальный облик территорий, где рождаются многочисленные творческие и талантливые проекты.
По словам Шуклиной, балетные, музейные, художественные и музыкальные школы Сибири уже стали известными на международной арене. Она отметила, что прочная образовательная база позволяет создавать культурные продукты, которые успешно демонстрируются на крупнейших сценах и культурных площадках страны.
Артисты театра «Красный факел» представили зрителям спектакли «Мертвые души» и «Бесы». В числе почетных зрителей были первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, член Совета по культуре и искусству при Президенте России Вячеслав Стародубцев, народный артист России Вадим Репин, а также представители медиа и деятели культуры.
Билеты на спектакли раскупили всего за несколько часов, и зал был полностью заполнен.