Умер известный омский художник

Геннадий Николаевич родился в Омске в 1950 году. Здесь же окончил художественно-графический факультет Омского пединститута, участвовал в создании экспериментального художественного объединения «ЭХО», был организатором творческого объединения «Крест». В начале 90-х переехал в Санкт-Петербург, но никогда не забывал родной город. В собраниях омских музеев хранится живопись и графика художника. Последняя персональная выставка Геннадия Манжаева прошла в омском историческом парке «Россия — моя история» в 2019 году.