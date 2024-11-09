Умер известный омский художник

В группе омского исторического парка «Россия — моя история» сообщили об утрате. 6 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни известный омский художник, график, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства Геннадий Манжаев.
Геннадий Николаевич родился в Омске в 1950 году. Здесь же окончил художественно-графический факультет Омского пединститута, участвовал в создании экспериментального художественного объединения «ЭХО», был организатором творческого объединения «Крест». В начале 90-х переехал в Санкт-Петербург, но никогда не забывал родной город. В собраниях омских музеев хранится живопись и графика художника. Последняя персональная выставка Геннадия Манжаева прошла в омском историческом парке «Россия — моя история» в 2019 году.
Прощание с художником состоится 10 ноября в 10:00 на Пушкинском кладбище. Редакция выражает соболезнования родным и друзьям мастера.