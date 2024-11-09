В Краснодаре на четыре дня закроют парковку возле больницы № 2

Муниципальную парковку на улице Красных Партизан возле краевой клинической больницы № 2 закроют на четыре дня. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.
Ограничения связаны с работами по укладке асфальта в рамках строительства подземного перехода на улице Красных Партизан.
«Парковка будет закрыта с 6 утра 12 ноября до 22 вечера 15 ноября».
Напомним, что окончание строительства подземного перехода на улице Красных Партизан намечено на 30 ноября 2024 года. Изначально работы планировали завершить в мае 2023 года. В конце ноября прошлого года было возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством при возведении объекта. В декабре мэрия приняла решение расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком.