В Краснодаре на четыре дня закроют парковку возле больницы № 2

Напомним, что окончание строительства подземного перехода на улице Красных Партизан намечено на 30 ноября 2024 года. Изначально работы планировали завершить в мае 2023 года. В конце ноября прошлого года было возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством при возведении объекта. В декабре мэрия приняла решение расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком.