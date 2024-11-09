Дорогу Алексеевское — Альметьевск собираются открыть в конце декабря

Один из читателей поинтересовался в комментариях к записи, когда будет открыта новая трасса. «Открытие планируется в конце декабря текущего года».
Стоимость проезда по новой трассе при этом пока остается неизвестной, уточнили в министерстве.
Протяженность четырехполосной платной автодороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 километров. Она пройдет по территории Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.
Дорога войдет в состав трассы Шали (М7) — Бавлы (М5), которая объединит федеральные трассы М7 «Волга» и М5 «Урал», и станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».