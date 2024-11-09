В Новосибирске полицейским вручили 62 новых служебных автомобиля

9 ноября на площади Ленина в Новосибирске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Под звуки оркестра ГУ МВД России по Новосибирской области руководителям подразделений полиции региона вручили 62 новых служебных автомобиля.
На церемонии присутствовали представители регионального главка МВД, органов власти и ветеранских организации. Полицейских поздравили с праздником, пожелав им терпения и успехов в службе. В официальном сообщении о мероприятии говорится, что новый транспорт обеспечит оперативное прибытие полиции к местам происшествий и повысит мобильность сотрудников в удаленных районах, даже в сложных погодных условиях.
После церемонии сотрудники полиции на новых автомобилях отправились к своим местам службы.