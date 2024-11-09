В Новосибирске полицейским вручили 62 новых служебных автомобиля

На церемонии присутствовали представители регионального главка МВД, органов власти и ветеранских организации. Полицейских поздравили с праздником, пожелав им терпения и успехов в службе. В официальном сообщении о мероприятии говорится, что новый транспорт обеспечит оперативное прибытие полиции к местам происшествий и повысит мобильность сотрудников в удаленных районах, даже в сложных погодных условиях.

После церемонии сотрудники полиции на новых автомобилях отправились к своим местам службы.