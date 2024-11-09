Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии на теплосетях в ТЮЗе отменили спектакли, которые должны были состояться 7 ноября. В управе района пообещали, что приложат все усилия для того, чтобы устранить аварию смогли как можно скорее. Однако пока, судя по всему, этого не произошло.
Спектакли продолжают отменять в воронежском ТЮЗе из-за проблем с отоплением
В Воронежском Театре юного зрителя сегодня, 9 ноября, вновь отменили спектакли. Предположительно, это произошло из-за проблем с отоплением. Сегодня в театре отменили два показа спектакля «Черная курица», которые должны были состояться в 12 и 15 часов. Приобретенные в кассе билеты можно сдать до 19.00 сегодня. Деньги за электронные билеты будут возвращены на карту автоматически.