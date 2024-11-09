«Связано с угрозами безопасности художникам»: в Екатеринбурге закрылся арт-фестиваль «ЧО»

Уральский паблик-арт фестиваль «ЧО» досрочно завершил свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля днем 9 ноября.
— Мы вынуждены сообщить, что прекращаем всю художественную деятельность в этом году. Сезон «Перспектива слов» завершается досрочно. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам, — рассказали представители фестиваля «ЧО».
Сезон, темой которого была выбрана «Перспектива слов», должен был стать юбилейным и пятым по счету. С 2020 года художники создавали арт-объекты в Екатеринбурге.
РАБОТЫ ПАБЛИК-АРТ ФЕСТИВАЛЯ «ЧО».
Медведь Гриша. Одной из первых работ фестиваля, которая сразу же прославилась, стал пятиметровый деревянный медведь Гриша. Автором работы стал Андрей Бартенев. Образ пришел художнику из детства, а необычный окрас из черных кругов связан с тем, что по легенде Гриша очень любит баранки.
Изначально черно-белый мишка был установлен около Ельцин-центра, однако позднее локацию изменили на небольшую площадь около бывшего кинотеатра «Салют». Там же Гриша находится до сих пор.
«Точка зрения». Арт-объект «Точка зрения» тоже появился в первом сезоне фестиваля, в 2020 году. Артем Стефанов создал изображение глаза с помощью 12-ти слоев фанеры. Увидеть глаз можно только стоя на определенной точке. Объекст находится на улице Добролюбова, 19.
«Призрак леса». В следующем году в Юго-Западном лесопарке появился «Призрак леса». Черная фигура, напоминающая зверя, по задумке автора Алексея Мартинса, отсылает к проблеме лесных пожаров. Пугающий чудо-зверь находится на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги.
«ВИЗМУТ». В сезоне «Вымыслы и промыслы» 2022 года в Верх-Исетском районе появилось сразу два арт-объекта от фестиваля «ЧО». Первый — «ВИЗМУТ». Замысловатый куб, напоминающий нечто среднее между древним сооружением и скульптуру современного цифрового мира. Металлическую скульптуру украшают 365 глиняных скриншотов смартфонов или хроноглифов, которые создали больше 100 жителей Екатеринбурга.
«Индустриальный младенец». Второй арт-объект — «Индустриальный младенец». Огромная голова ребенка на берегу Верх-Исетского пруда вызвала общественный резонанс. Скульптурой либо восхищались, либо требовали убрать с глаз подальше. Например, актер Оскар Кучера назвал арт-объект «сатанизмом и уродством», а затем спросил, все ли в Екатеринбурге нормально.
«Индустриальный младенец» весит целую тонну, а высотой достигает три метра. Задумка у авторов не была связана с сатанизмом. Объект символизирует начало пути и надежду на счастливое будущее, а также отсылает к теме индустриального Урала — так говорили художниц Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Впрочем, спустя более года уральцы привыкли к младенцу. В жаркую погоду ему даже надевали панаму.
СКАНДАЛЬНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ.
На стенах около Главпочтамта в Екатеринбурге 5 ноября художники создали еще один арт-объект в рамках программы паблик-арт фестиваля «ЧО». Им стала большая надпись «Идите лесом». Однако полное название работы нижегородского художника с псевдонимом Синий Карандаш звучит как «(По)йдите лесом!».
Необычный арт-объект призывал горожан больше времени проводить на природе. Рядом с надписью была размещена «Карта лесов Екатеринбурга», которая показывает все крупные природные массивы зелени в городской черте — леса, лесные парки и связывающий их пеший кольцевой маршрут, по которому можно совершать прогулки.
Однако на работу пожаловался депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.
— Если загуглить «Идите лесом», то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами, и «испуганным патриотам», — рассказал Алексей Свалов в личном telegram-канале.
После его жалобы надпись оперативно изменили. Сейчас на Главпочтамте осталось только «Иди лесом». Как сообщила команда фестиваля, на данный момент неизвестно, возобновится ли деятельность паблик-арта «ЧО» в дальнейшем.