«Связано с угрозами безопасности художникам»: в Екатеринбурге закрылся арт-фестиваль «ЧО»

«Индустриальный младенец» весит целую тонну, а высотой достигает три метра. Задумка у авторов не была связана с сатанизмом. Объект символизирует начало пути и надежду на счастливое будущее, а также отсылает к теме индустриального Урала — так говорили художниц Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Впрочем, спустя более года уральцы привыкли к младенцу. В жаркую погоду ему даже надевали панаму.