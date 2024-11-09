В Омской области сократилась рождаемость

В омском ЗАГСе опубликовали данные о количестве рождений за 9 месяцев текущего года. В целом за этот период в Омской области родилось 10 722 ребенка. 23 акта о рождении были составлены с опозданием, поэтому в общую статистику вощли 5478 мальчиков и 5271 девочка.