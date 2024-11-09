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В Омской области сократилась рождаемость

Демографическую статистику опубликовал ЗАГС.

Источник: Комсомольская правда

В омском ЗАГСе опубликовали данные о количестве рождений за 9 месяцев текущего года. В целом за этот период в Омской области родилось 10 722 ребенка. 23 акта о рождении были составлены с опозданием, поэтому в общую статистику вощли 5478 мальчиков и 5271 девочка.

Из сравнения со статистическими данными аналогичных периодов прошлых лет, отчетливо видно, что рождаемость в Омской области падает. За 9 месяцев прошлого года в регионе родилось 11 696 детей, в 2022-м — 12 277, а в 2021-м — 13 137.

Данные о количестве смертей в отчете ЗАГСа не приводятся.