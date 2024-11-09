Тепло и опасные явления: метеорологи рассказали, какой будет зима 2024−2025 в Омске

Зима в этом году ожидается тёплой. Выше всего температура, по сравнению со среднемесячной нормой, будет в декабре. Такой прогноз на предстоящую зиму даёт Гидрометцентр России.
Нормой декабря в Омске считается температура −13,9 градуса, в январе она равна −16,9 градуса, в феврале составляет −14,6 градуса. Подсчёты велись с 1991 по 2020 год.
В декабре 2024 года средняя месячная температура ожидается выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Республике Бурятии. Волна тепла затронет и Омск. В январе на большей территории России прогнозируют близкий к среднему температурный режим. Существенного превышения температурной нормы в Омске не ожидают и в феврале.
«Выполненный в Гидрометцентре России прогноз позволяет с вероятностью 65−69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных метеорологических явлений».