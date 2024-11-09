Тепло и опасные явления: метеорологи рассказали, какой будет зима 2024−2025 в Омске

В декабре 2024 года средняя месячная температура ожидается выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Республике Бурятии. Волна тепла затронет и Омск. В январе на большей территории России прогнозируют близкий к среднему температурный режим. Существенного превышения температурной нормы в Омске не ожидают и в феврале.