Что сейчас происходит с Блиновской

Дело Елены Блиновской в прошлом году прогремело на всю Россию — против одной из самых популярных и успешных блогерш страны завели дело по факту уклонения от уплаты налогов, а затем поместили в СИЗО. Что известно о жизни блогерши под арестом и продвижении ее дела, рассказывает «Газета.Ru».