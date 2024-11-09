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Алексей Беспрозванных назвал дату открытия корпуса-шара Музея Мирового океана

«Планета Океан» примет посетителей 12 апреля.

Источник: Музей мирового океана

Корпус «Планета Океан» Музея Мирового океана в Калининграде планируют открыть 12 апреля. В этот день музею исполнится 35 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Через неделю проведу совещание, где уже поэтапно мне доложат, как будем двигаться к открытию долгожданного корпуса».

написал губернатор

Накануне глава региона проверил, как продвигается стройка нового музейного здания. Работы там ведут в ускоренном темпе. Готовность корпуса «Планета Океан» оценили в 85%. Сдача намечена на декабрь.