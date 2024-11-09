Алексей Беспрозванных назвал дату открытия корпуса-шара Музея Мирового океана

Корпус «Планета Океан» Музея Мирового океана в Калининграде планируют открыть 12 апреля. В этот день музею исполнится 35 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Через неделю проведу совещание, где уже поэтапно мне доложат, как будем двигаться к открытию долгожданного корпуса».
Накануне глава региона проверил, как продвигается стройка нового музейного здания. Работы там ведут в ускоренном темпе. Готовность корпуса «Планета Океан» оценили в 85%. Сдача намечена на декабрь.