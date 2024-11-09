Деревни и поселки Пермского края остались без света после снегопада

Сильный снегопад вновь оставил жителей северных районов Пермского края без электричества и воды. С утра 9 ноября в Соликамском округе из-за непогоды повредило линии электропередач. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты деревни Чертеж и Левина, поселки Тюлькино, Н. Мошево и Затон, село В. Мошево. В Соликамске наблюдались перебои с водоснабжением. Сейчас давление в городе постепенно приходит в норму. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается.
Кроме того, проблемы с электричеством фиксируются в Березниковском и Александровском округах. На его восстановление мобилизованы ресурсы сетевых организаций. Все восстановительные работы координируются краевым оперштабом. По поручению главы региона в Верхнекамье работает заместитель председателя Правительства Андрей Кокорев.
Напомним, ночью и утром в субботу, 9 ноября, в северных районах Пермского края прошел очередной сильный снегопад. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в Чердыни выпало 11 мм осадков, в Губахе 9 мм и на остальной территории 3−6 мм. В связи с ухудшением погодных условий на севере Пермского края работа энергетиков переведена в режим повышенной готовности.