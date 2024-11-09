Деревни и поселки Пермского края остались без света после снегопада

По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты деревни Чертеж и Левина, поселки Тюлькино, Н. Мошево и Затон, село В. Мошево. В Соликамске наблюдались перебои с водоснабжением. Сейчас давление в городе постепенно приходит в норму. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается.