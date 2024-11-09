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Эпидемиологи сказали о состоянии воздуха в Минске

Специалисты санитарной службы оценили чистоту воздуха в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи сказали о состоянии воздуха в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В сообщении говорится, что перед большими выходными в Беларуси в ноябре 2024 года, специалисты санитарной службы столицы провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Уточняется, что в рамках указанного мероприятия было отобрано, а также исследовано более 600 проб атмосферного воздуха.

В пресс-службе организации обратили внимание на то, что по результатам проведенных лабораторных исследований, качество атмосферного воздуха в Минске соответствует установленным гигиеническим нормативам.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.

Тем временем онколог назвал два самых распространенных вида рака в Беларуси.

Кстати, синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября в воскресенье.