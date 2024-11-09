Эпидемиологи сказали о состоянии воздуха в Минске

В сообщении говорится, что перед большими выходными в Беларуси в ноябре 2024 года, специалисты санитарной службы столицы провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Уточняется, что в рамках указанного мероприятия было отобрано, а также исследовано более 600 проб атмосферного воздуха.