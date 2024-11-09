Эпидемиологи сказали о состоянии воздуха в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
В сообщении говорится, что перед большими выходными в Беларуси в ноябре 2024 года, специалисты санитарной службы столицы провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Уточняется, что в рамках указанного мероприятия было отобрано, а также исследовано более 600 проб атмосферного воздуха.
В пресс-службе организации обратили внимание на то, что по результатам проведенных лабораторных исследований, качество атмосферного воздуха в Минске соответствует установленным гигиеническим нормативам.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.
Тем временем онколог назвал два самых распространенных вида рака в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 10 ноября в воскресенье.