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Лукашенко подписал указ о награждении Пахмутовой орденом Дружбы народов

Лукашенко в день рождения народной артистки Пахмутовой подписал указ о награждении ее орденом Дружбы народов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 9 ноября, подписал указ о награждении народной артистки СССР Александры Пахмутовой, которая отмечает 95-летие, орденом Дружбы народов, информирует БелТА.

В сообщении сказано, что указанного ордена выдающийся композитор была удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, а также за укрепление мира, белорусско-российских отношений, культурных связей, плодотворную творческую деятельность. Подчеркивается, что она (речь идет про творческую деятельность) оказывает содействие сближению, а также взаимообогащению национальных культур.

Напомним, что написавшая шлягеры белорусских звезд композитор Александра Пахмутова отмечает 95-летие: «Беловежская пуща» звучала вместо побудки и отбоя повсюду".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о песнях Пахмутовой, получивших широкое признание в Беларуси.