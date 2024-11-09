Лукашенко подписал указ о награждении Пахмутовой орденом Дружбы народов

В сообщении сказано, что указанного ордена выдающийся композитор была удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, а также за укрепление мира, белорусско-российских отношений, культурных связей, плодотворную творческую деятельность. Подчеркивается, что она (речь идет про творческую деятельность) оказывает содействие сближению, а также взаимообогащению национальных культур.