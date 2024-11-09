В Кольцово отменили и задержали несколько рейсов

Между тем, согласно данным онлайн-табло, авиакомпания UVT Aero приняла решение отменить рейс в Калугу, который должен был отправиться в 10:15. Также был задержан вылет из Екатеринбурга в Урай авиакомпании Utair. Борт должен был вылететь в 14:05, но оказался задержан до 17:00.