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В Кольцово отменили и задержали несколько рейсов

Изменения в расписании произошли 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 9 ноября начали задерживаться или вовсе отменяться авиарейсы. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Некоторые пассажиры связали это с непогодой — столицу Урала утром 9 ноября накрыл мощный снегопад. Однако в пресс-службе воздушной гавани заверили — снег и порывы ветра никак не повлияли на работу аэропорта.

Между тем, согласно данным онлайн-табло, авиакомпания UVT Aero приняла решение отменить рейс в Калугу, который должен был отправиться в 10:15. Также был задержан вылет из Екатеринбурга в Урай авиакомпании Utair. Борт должен был вылететь в 14:05, но оказался задержан до 17:00.

Ранее были задержаны вылет в Анталью авиакомпании SouthWind Airlines. В то время, когда по расписанию должен быть вылет, началась только посадка. На данный момент борт уже вылетел из Екатеринбурга.

Утром 9 ноября в Кольцово также задерживался рейс «Уральских авиалиний» в Москву. Причиной оказалось подозрение на неисправность, а затем желание одного из пассажиров сняться с рейса.

В пресс-службе аэропорта «КП-Екатеринбург» сообщали, что Кольцово работает в штатном режиме.