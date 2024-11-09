В Ростове собираются изъять земли для продления городской набережной

Также среди выделенных объектов несколько нежилых зданий: постройка площадью 774,7 кв. метра, два нежилых административных здания по 233,3 и 745,4 кв. метра, гараж в 45,9 кв. метра и беседка на 51,9 кв. метра. Еще один объект — нежилая проходная площадью 8,6 кв. метра.