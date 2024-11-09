В Ростове собираются изъять земли для продления городской набережной

В Ростове-на-Дону путем выкупа решили изъять ряд объектов для строительства дороги на улице Береговой, от Богатяновского спуска до 13-й Линии. Об этом говорится в постановлении городских властей.
Изъять планируют два земельных участка площадью 967 и 1517 кв. метров. Виды разрешенного использования этих территорий — «для эксплуатации производственно-складских помещений» и «для эксплуатации промышленной базы».
Также среди выделенных объектов несколько нежилых зданий: постройка площадью 774,7 кв. метра, два нежилых административных здания по 233,3 и 745,4 кв. метра, гараж в 45,9 кв. метра и беседка на 51,9 кв. метра. Еще один объект — нежилая проходная площадью 8,6 кв. метра.
Собственников должны уведомить специальным письмом. Оценка недвижимости будет проводиться независимым экспертом. Выкупную цену можно будет оспорить в судебном порядке.
Напомним, ранее экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал продление набережной в Ростове-на-Дону.