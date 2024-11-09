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Ники Минаж выпустит новое издание альбома Pink Friday 2

Рэперша Ники Минаж объявила в своих социальных сетях о выходе еще одной делюкс-версии лонгплея Pink Friday 2 — The Hiatus. Релиз пластинки намечен на 13 декабря. Таким образом артистка отметит годовщину оригинального альбома, который увидел свет 8 декабря 2023 года.

Источник: Звук

Рэперша Ники Минаж объявила в своих социальных сетях о выходе еще одной делюкс-версии лонгплея Pink Friday 2 — The Hiatus. Релиз пластинки намечен на 13 декабря. Таким образом артистка отметит годовщину оригинального альбома, который увидел свет 8 декабря 2023 года.

Слово hiatus переводится на русский язык как «перерыв». Именно поэтому многие фанаты рэперши обеспокоены тем, что Минаж может взять паузу в музыкальной карьере после выпуска пластинки.

К альбому Pink Friday 2 уже было выпущено два делюкс-издания: Gag City Deluxe и Gag City PLUTO Editio. В сентябре должно было выйти третье под названием Gag City Reloaded, но Ники заявила, что вместо него она представит новый студийник. К сожалению, никакой конкретной информации по предполагаемому альбому так и не появилось. Судя по всему, рэперша просто вернулась к своему первоначальному плану выпуска третьей расширенной версии лонгплея.