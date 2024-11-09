Ники Минаж выпустит новое издание альбома Pink Friday 2

К альбому Pink Friday 2 уже было выпущено два делюкс-издания: Gag City Deluxe и Gag City PLUTO Editio. В сентябре должно было выйти третье под названием Gag City Reloaded, но Ники заявила, что вместо него она представит новый студийник. К сожалению, никакой конкретной информации по предполагаемому альбому так и не появилось. Судя по всему, рэперша просто вернулась к своему первоначальному плану выпуска третьей расширенной версии лонгплея.