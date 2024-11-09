МАРТ отреагировал на незаконное использование бренда «Атлант» частной фирмой. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что в рамках рассмотрения обращения предприятия «Атлант», ведомством было установлено, что оптово-логистический центр «С-Видео» размещал радиорекламу, а также направлял смс-сообщения с данными «TECHNO вместо Атлант».
В МАРТ подчеркнули, что завод «Атлант» не давал согласие на использование своего наименования, а также товарного знака в рекламе названной компании. В ведомстве обратили внимание на то, что оптово-логистический центр «С-Видео» нарушил требование о рекламе. В связи с этим фирме было выдано предписание об устранении указанного нарушения.
«Предписание исполнено», — уточнили в пресс-службе.
Ранее МАРТ Беларуси возмутился неэтичной рекламой торговой сети со словами типа «Помоич» о мусоре и туалете.
Тем временем эпидемиологи сказали о состоянии воздуха в Минске.
Также мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.