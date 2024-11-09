МАРТ отреагировал на незаконное использование бренда «Атлант» частной фирмой

В МАРТ подчеркнули, что завод «Атлант» не давал согласие на использование своего наименования, а также товарного знака в рекламе названной компании. В ведомстве обратили внимание на то, что оптово-логистический центр «С-Видео» нарушил требование о рекламе. В связи с этим фирме было выдано предписание об устранении указанного нарушения.