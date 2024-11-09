Губернатор Иркутской области посетил соцобъекты Усолья-Сибирского

Там первым местом, где побывал градоначальник, стал физкультурно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное здание открыло свои двери в этом году, на строительство потратили более 261 миллионов рублей. На площади 1750 квадратных метров разместился игровой зал, две трибуны, тренажерные залы, скалодром, медицинский кабинет и другие помещения. Рядом с ФОКом появилось игровое поле, весной там оборудуют спортплощадку с тренажерами.