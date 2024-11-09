Губернатор Иркутской области посетил соцобъекты Усолья-Сибирского

Губернатор Иркутской области съездил в Усолье-Сибирское и посетил ряд социальных объектов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Там первым местом, где побывал градоначальник, стал физкультурно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное здание открыло свои двери в этом году, на строительство потратили более 261 миллионов рублей. На площади 1750 квадратных метров разместился игровой зал, две трибуны, тренажерные залы, скалодром, медицинский кабинет и другие помещения. Рядом с ФОКом появилось игровое поле, весной там оборудуют спортплощадку с тренажерами.
— Посмотрели условия для занятий физкультурой и спортом, уверен, что такой современный и удобный объект будет востребован у жителей. Особенно приятно, что в этом ФОКе могут тренироваться и люди с ограниченными возможностями, — отметил Игорь Кобзев.
После губернатор побывал в Усольском историко-краеведческом музее, где в 2022 провели техническое оснащение. Специалисты установили информационные интерактивные киоски и столы, витрины, мультимедийное оборудование, аудиосистемы. Сейчас в фонде музее хранится около 20 тысяч экспонатов, помимо всего прочего там появилось арт-кафе.
Губернатор побывал в Усольском историко-краеведческом музее Пресс-служба правительства Иркутской области.
Также глава региона обсудил с мэром Усолья-Сибирского строительство культурно-досугового объекта, в котором смогли бы разместить молодежный центр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что останки участника Великой Отечественной войны передали семье в Усолье-Сибирском.