В центре Воронежа снесут 17 незаконно возведенных сараев и гаражей

17 незаконно возведенных сараев и гаражей снесут в центре Воронежа. Об этом накануне, 8 ноября, сообщила управа Центрального района города.
Речь идет про объекты (с условными номерами 18, 19, 26, 27, 28, 47, 48, 49, 55, 57, 60, 61, 65, 66, 67, 82, 102), которые размещены вблизи домов №№ 6а, 8а по улице Комиссаржевской, № 20 по улице Фридриха Энгельса. Накануне сотрудники управы на этих самостроях разместили уведомления.
Демонтаж будет проходить с 18 по 29 ноября с 9:00 до 15:00. Сараи и гаражи будут складировать на улице Бурденко, 1е. Владельцы самостроев могут вернуть их. Для этого нужно до 1 марта 2025 года обратиться с заявлением в управу по адресу: улица Никитинская, 8 (кабинет № 114, телефон — 259−76−50).