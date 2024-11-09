В центре Воронежа снесут 17 незаконно возведенных сараев и гаражей

Демонтаж будет проходить с 18 по 29 ноября с 9:00 до 15:00. Сараи и гаражи будут складировать на улице Бурденко, 1е. Владельцы самостроев могут вернуть их. Для этого нужно до 1 марта 2025 года обратиться с заявлением в управу по адресу: улица Никитинская, 8 (кабинет № 114, телефон — 259−76−50).