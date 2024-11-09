СМИ: Забелин может покинуть пост руководителя администрации главы Башкирии

Максиму Забелину 45 лет, он доктор медицинских наук. В Башкирии работает с конца 2018 года. Сначала его назначили министром здравоохранения республики, а в 2021 году он стал по совместительству еще и вице-премьером регионального правительства. В марте 2022 года Забелина назначили руководителем администрации главы региона.