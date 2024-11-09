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СМИ: Забелин может покинуть пост руководителя администрации главы Башкирии

По данным СМИ Максим Забелин покинет пост в администрации главы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Ряд республиканских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин вскоре покинет свой пост. В частности, РБК-Уфа пишут, что чиновник уже написал заявление на увольнение.

Издание предполагает, что Максим Забелин может занять кресло главы Минздрава Московской области.

Оперативно подтвердить или опровергнуть данную информацию в пресс-службе главы Башкирии на данный момент не удалось. Редакция «КП-Уфа» направила официальный запрос на имя пресс-секретаря руководителя региона.

Максиму Забелину 45 лет, он доктор медицинских наук. В Башкирии работает с конца 2018 года. Сначала его назначили министром здравоохранения республики, а в 2021 году он стал по совместительству еще и вице-премьером регионального правительства. В марте 2022 года Забелина назначили руководителем администрации главы региона.

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