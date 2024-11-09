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В Могилеве пенсионерка попала в больницу из-за загоревшейся от свечи одежды

В Могилеве одежда загорелась на пенсионерке из-за горевшей свечи.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве пенсионерка попала в больницу из-за загоревшейся от свечи одежды. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в субботу, 8 ноября 2024 года, примерно в 17.17 в МЧС поступила информация о госпитализации в больницу женщины 1948 года по причине загоревшейся на ней одежды из-за зажженной свечи в квартире, расположенной на четвертом этаже дома по проспекту Димитрова в Могилеве. В ведомстве уточнили, что предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Бобруйске майка загорелась на 13-летней девочке, когда она варила пельмени.

Тем временем пролитая из тонометра ртуть стала причиной вызова МЧС в Несвиже.

А еще мы писали, что в Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома.