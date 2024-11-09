В Могилеве пенсионерка попала в больницу из-за загоревшейся от свечи одежды. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в субботу, 8 ноября 2024 года, примерно в 17.17 в МЧС поступила информация о госпитализации в больницу женщины 1948 года по причине загоревшейся на ней одежды из-за зажженной свечи в квартире, расположенной на четвертом этаже дома по проспекту Димитрова в Могилеве. В ведомстве уточнили, что предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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