В Таганроге попросили присвоить Павлу Деревянко звание «Заслуженный артист РФ»

Жители Таганрога попросили присвоить актеру Павлу Деревянко звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующую петицию передали депутату Госдумы Сергею Бурлакову, сообщает таганрогская гордума.
Ходатайство передали во время личного приема Сергея Бурлакова в Таганроге. Документ был предназначен для комиссии при президенте России по государственным наградам. Оказалось, что инициативу поддержали уже 500 человек.
Таганрожцы отметили, что Павел Деревянко за годы своей творческой деятельности сыграл больше 120 ролей в театре и кино, а работы актера были отмечены премиями «Золотой орел», «Кинотавр» и «Белый слон».
— Поддерживаю инициативу и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы ходатайство было рассмотрено положительно, — пообещал Сергей Бурлаков.