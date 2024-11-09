В Госавтоинспекции рассказали, как в снегопад избежать аварий

Водителям, которые оказались в опасности, готовы оказать помощь. При необходимости или обнаружении ДТП на дороге следует позвонить по номеру 02 или 102. Также можно обратиться в дежурную часть полиции или сообщить о ЧП ближайшему экипажу ДПС.