Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госавтоинспекции рассказали, как в снегопад избежать аварий

В Свердловской области водителей предупредили об опасных условиях на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей быть бдительнее на дорогах из-за непогоды. На регион 9 ноября 2024 года обрушилась метель. В связи с этим на дорогах появился рыхлый снег и ледяной накат. В некоторых районах плохая видимость из-за сильного ветра.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в такую погоду сцепление шин с трассой снижается, из-за этого увеличивается тормозной путь. При резких перестроениях автомобиля на высокой скорости увеличивается риск заноса и потери контроля. Чтобы избежать ДТП водителям советуют соблюдать дистанцию, снизить скорость, избегать резких торможений и маневров.

— Молодым водителям, по возможности, следует отложить дальние поездки до более благоприятных погодных условий, — сообщили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции.

Водителям, которые оказались в опасности, готовы оказать помощь. При необходимости или обнаружении ДТП на дороге следует позвонить по номеру 02 или 102. Также можно обратиться в дежурную часть полиции или сообщить о ЧП ближайшему экипажу ДПС.

ГИБДД