В Госавтоинспекции рассказали, как в снегопад избежать аварий

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей быть бдительнее на дорогах из-за непогоды. На регион 9 ноября 2024 года обрушилась метель. В связи с этим на дорогах появился рыхлый снег и ледяной накат. В некоторых районах плохая видимость из-за сильного ветра.
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в такую погоду сцепление шин с трассой снижается, из-за этого увеличивается тормозной путь. При резких перестроениях автомобиля на высокой скорости увеличивается риск заноса и потери контроля. Чтобы избежать ДТП водителям советуют соблюдать дистанцию, снизить скорость, избегать резких торможений и маневров.
— Молодым водителям, по возможности, следует отложить дальние поездки до более благоприятных погодных условий, — сообщили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции.
Водителям, которые оказались в опасности, готовы оказать помощь. При необходимости или обнаружении ДТП на дороге следует позвонить по номеру 02 или 102. Также можно обратиться в дежурную часть полиции или сообщить о ЧП ближайшему экипажу ДПС.