В Красноярском крае предложили ввести трезвые пятницы

По словам Речицкого, предложение о «трезвых пятницах» он впервые внес на заседании заксобрания региона в 2017 году, однако тогда оно было воспринято депутатами скептически. В дальнейшем органы МВД провели опросы жителей о возможных ограничениях на продажу алкоголя, внимательно следили за статистикой и принимали меры по документированию преступлений, связанных с нелегальным оборотом контрафактной алкогольной продукции. Также было увеличено количество мероприятий, направленных на повышение ответственности за нелегальный оборот алкоголя.