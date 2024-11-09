В Красноярском крае предложили ввести трезвые пятницы

По словам Речицкого, предложение о «трезвых пятницах» он впервые внес на заседании заксобрания региона в 2017 году, однако тогда оно было воспринято депутатами скептически. В дальнейшем органы МВД провели опросы жителей о возможных ограничениях на продажу алкоголя, внимательно следили за статистикой и принимали меры по документированию преступлений, связанных с нелегальным оборотом контрафактной алкогольной продукции. Также было увеличено количество мероприятий, направленных на повышение ответственности за нелегальный оборот алкоголя.
«В ноябре месяце состоится координационное совещание с участием губернатора (Михаила Котюкова — ред.), как раз посвященное этой проблеме. Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — сказал Речицкий.
Речицкий также отметил, что введение запрета может привести к увеличению нелегальной продажи алкоголя, однако выразил уверенность в том, что большинство жителей региона являются законопослушными гражданами.
«Безусловно, кто хочет, тот всегда найдет. Но в подавляющем большинстве отнесется к этому (позитивно — ред.), но нет, так и нет», — заключил Речицкий.