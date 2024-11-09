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Чаппелл Рон заявила, что фильм «Богемская рапсодия» изменил ее подход к музыке

Американская певица Чаппелл Рон рассказала, что кинокартина «Богемская рапсодия» (2018) о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри вдохновила ее на «хардкорный» переход в поп-музыку.

Источник: Звук

Американская певица Чаппелл Рон рассказала, что кинокартина «Богемская рапсодия» (2018) о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри вдохновила ее на «хардкорный» переход в поп-музыку.

Чаппелл также выразила свое восхищение сценой, в которой было показано выступление Queen на фестивале Live Aid c песней Radio Ga Ga (1984). В ней Меркьюри руководит зрителями с помощью движений рук, напоминает издание People.

Я готова была на все, чтобы так же чувствовать себя с толпой.

Чаппелл Рон.

певица.

Ранее стало известно, что Чаппелл получила шесть номинаций на премии «Грэмми», среди которых оказались «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».