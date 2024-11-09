Уфимский врач-ортопед рассказал о вреде ношения обуви на каблуках

В беседе с корреспондентами издания Ufatime врач-ортопед из Уфы Абдула Гаджимурадов рассказал о последствиях ношения обуви на каблуках. Специалист отметил, что не все женщины, предпочитающие носить именно такую обувь, знают о негативных последствиях этого выбора.
Как пояснил эксперт, регулярное ношение обуви на высоких каблуках может привести к так называемой вальгусной деформации или по-другому, «шишка» на большем пальце ноги. В дальнейшем эта деформация может вызывать болезненные ощущения, дискомфорт и другие проблемы.
— Длительное пребывание в такой обуви без отдыха ведет к повышенной нагрузке на связки и мышцы стопы, что может привести к усталости, боли и постепенному изменению формы стопы. Если вам предстоит весь день провести на ногах, старайтесь чередовать обувь с каблуком и без, чтобы стопа могла отдыхать, — советует травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.
Специалист порекомендовал выбирать каблуки высотой всего 2−4 сантиметра, если речь идет о повседневной обуви. Также Абдула Гаджимурадов порекомендовал ограничить ношение такой обуви по времени до 2−3 часов в день, особенно, если высота каблука выше 4 сантиметров.
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