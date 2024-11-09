Уфимский врач-ортопед рассказал о вреде ношения обуви на каблуках

— Длительное пребывание в такой обуви без отдыха ведет к повышенной нагрузке на связки и мышцы стопы, что может привести к усталости, боли и постепенному изменению формы стопы. Если вам предстоит весь день провести на ногах, старайтесь чередовать обувь с каблуком и без, чтобы стопа могла отдыхать, — советует травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.