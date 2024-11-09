ФНС заблокировала счета покинувшего Россию комика Гарика Оганисяна

«Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — говорится в источнике.
Оганисян уехал в Армению после начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В России у комика осталось ИП, которое было оформлено в целях осуществления концертной деятельности.
Ранее, 20 августа, ФНС заблокировала счета российской компании «Рестбар» (прежнее название — «Посуда онлайн») бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. У фирмы накопились штрафы, из-за которых было начало исполнительное производство. Размер долга не уточнялся.