Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС заблокировала счета покинувшего Россию комика Гарика Оганисяна

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета уехавшего из России комика Гарика Оганесяна. Это свидетельствует из данных из открытых источников, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

«Имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — говорится в источнике.

Оганисян уехал в Армению после начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В России у комика осталось ИП, которое было оформлено в целях осуществления концертной деятельности.

Ранее, 20 августа, ФНС заблокировала счета российской компании «Рестбар» (прежнее название — «Посуда онлайн») бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. У фирмы накопились штрафы, из-за которых было начало исполнительное производство. Размер долга не уточнялся.

налоги