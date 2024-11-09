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Ураганный ветер ожидается в Нижегородской области 9 ноября

Энергетики уже готовы к работе в условиях непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 54% 766 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 9 ноября. Об этом сообщает «Нижновэнерго» ссылаясь на Гидрометцентр.

Согласно информации, энергетики уже готовы к работе в условиях непогоды. К работе готовы 289 бригад «Нижновэнерго», а также 928 специалистов. В особенности контролируются социально значимые и инфраструктурные объекты.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и в случае обнаружения оборванных проводов линий электропередач ни в коем случае не приближаться к ним. Об этом необходимо сообщили специалистам МЧС России или в энергокомпанию.