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Валерий Леонтьев вернулся на сцену после объявления о завершении карьеры

Объявивший в начале 2024 года о своем уходе со сцены певец Валерий Леонтьев выступил на шоу, посвященном юбилею композитора Игоря Крутого. Музыкант не давал концерты в России с 2019-го.

Источник: Звук

Объявивший в начале 2024 года о своем уходе со сцены певец Валерий Леонтьев выступил на шоу, посвященном юбилею композитора Игоря Крутого. Музыкант не давал концерты в России с 2019-го.

Ради этого мероприятия Леонтьев прилетел из США в Москву. Для зрителей певец исполнил созданную в соавторстве с Крутым композицию «Занавес» (2018), сообщает издание Super.

Планируется, что артист выйдет на сцену и сегодня, 9 ноября.

Напомним, что в марте 75-летний музыкант объявил об уходе со сцены. «Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — объяснил Леонтьев. Известно, что певец выступает на частных мероприятиях и корпоративах, но сольных концертов не дает.