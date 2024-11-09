Валерий Леонтьев вернулся на сцену после объявления о завершении карьеры

Напомним, что в марте 75-летний музыкант объявил об уходе со сцены. «Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — объяснил Леонтьев. Известно, что певец выступает на частных мероприятиях и корпоративах, но сольных концертов не дает.